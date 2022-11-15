Китай заявил о готовности вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира

Китай готов вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.



Он отметил, что Пекин рад возвращению России к соглашению о перевозке зерна по Черному морю. Что касается Украины — КНР будет придерживаться объективной и справедливой позиции по Украине.

Ван И назвал российскую позицию о невозможности ядерной войны рациональной и ответственной, сообщает ТАСС.

Фото: wikimedia.org/резиденция премьер-министра Китая

Сегодня в ходе встречи глав дипломатических ведомств России и Китая министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин выступает против исключения Москвы из G20 и других международных площадок. Он отметил, что готов обсудить с Сергеем Лавровым «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».

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Маргарита Головатенко