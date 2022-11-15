Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.



— Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, — сказано в пояснительных материалах.

18 октября законопроект приняли в первом чтении. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение оказаться от термина «универсальное». Согласно законопроекту, пособие будет выплачиваться беременным и семьям с детьми, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума.

Фото: realnoevremya.ru

В Минтруда ранее сообщали, что одним из преимуществ пособия станет увеличение максимальной выплаты для беременных женщин. Для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, пособие составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Те, кто на данный момент получают выплаты по старым стандартам, смогут перейти на универсальное пособие. Для этого нужно подать заявление.



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Маргарита Головатенко