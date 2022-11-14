Одним из преимуществ универсального пособия станет увеличение выплат для беременных

Одним из преимуществ универсального пособия станет увеличение максимальной выплаты для беременных женщин. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на Минтруд. Всего выявлено пять преимуществ.

Для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, универсальное пособие составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Те, кто на данный момент получают выплаты по старым стандартам, смогут перейти на универсальное пособие. Для этого нужно подать заявление.

Вторым преимуществом станет возможность получения выплат на детей до 3 лет вне зависимости от очередности их рождения. Правила получения будут едиными для каждого ребенка в семье. На сегодняшний день пособие на второго ребенка выплачивается из материнского капитала, а в некоторых регионах России и вовсе не предусмотрены выплаты за третьего и последующего ребенка.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, для универсального пособия период учета доходов приблизится к дате назначения выплаты и составит 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. На данный момент для ряда пособий он составляет 12 месяцев, предшествующие 4 месяцам до подачи заявления.

Четвертым изменением является возможность получения выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет независимо от очередности рождения. При этом условия назначения останутся прежними. Однако появится право на получение 2 выплат — универсальное пособие и пособие на ребенка до трех лет из материнского капитала.

Также назначение пособий на всех детей до 17 лет можно будет произвести по одному заявлению и единым требованиям. Обратиться за выплатой могут семьи со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума. Кроме того, они будут назначаться после комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре правительство России выступило с инициативой установить универсальное пособие для семей с низкими доходами. Ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами предлагается уже с 1 января 2023 года.



В октябре Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет. Согласно законопроекту, универсальное пособие будет выплачиваться беременным и семьям с детьми, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева