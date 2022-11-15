Россияне перевели на зарубежные счета свыше $63 млрд — это много или мало?

С начала года депозиты российских граждан в иностранных банках увеличились в два раза и составили $63,1 миллиарда. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка, только в сентябре текущего года россияне перевели на депозиты рекордные $6,7 миллиарда.

В январе 2022 года россияне хранили в банках-нерезидентах около $30,6 миллиарда. В марте граждане перевели на депозиты $1,7 миллиарда, в апреле — $1,4 миллиарда, в мае — $1,7 миллиарда. В середине мая регулятор смягчил ограничения на переводы за границу, в результате чего объем операций россиян в пользу зарубежных банков вырос втрое — до $5,2 миллиарда.

С 1 июля ЦБ увеличил объем переводов за рубеж до $1 млн, что позволило гражданам вывести на иностранные счета $5,6 млрд, еще $5,4 млрд было выведено в августе.

Россияне перевели на зарубежные счета свыше $63 млрд — это:

3,8 триллиона рублей, или €61,3 миллиарда по курсу на сегодня.

Больше состояния Амансио Ортеги, основателя компании Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka и т.д.) — Forbes оценивает его в $60,9 миллиарда. Это позволяет испанскому предпринимателю занимать 16-е место в списке самых богатых людей планеты.

— Forbes оценивает его в $60,9 миллиарда. Это позволяет испанскому предпринимателю занимать 16-е место в списке самых богатых людей планеты. 63,6 миллиона средних зарплат в России — по данным Росстата, за восьмой месяц 2022 года она составила 59 907 рублей.

— по данным Росстата, за восьмой месяц 2022 года она составила 59 907 рублей. Треть от состояния самого богатого человека планеты Илона Маска — основателю Tesla и владельцу Twitter принадлежат $196,5 миллиарда.

— основателю Tesla и владельцу Twitter принадлежат $196,5 миллиарда. Девять прогнозируемых доходов бюджета Татарстана — за 2022 год они могут составить 405,3 миллиарда рублей.

— за 2022 год они могут составить 405,3 миллиарда рублей. Почти половина богатства основателя Amazon Джеффа Безоса — $121,8 миллиарда.

— $121,8 миллиарда. Четыре с лишним компании «Татнефть» — по некоторым данным, ее капитализация сегодня оценивается в 882,2 миллиарда рублей.



— по некоторым данным, ее капитализация сегодня оценивается в 882,2 миллиарда рублей. Десять состояний итальянского политика Сильвио Берлускони и его семьи — $6,3 миллиарда рублей.

— $6,3 миллиарда рублей. 75,7 миллиона средних зарплат в Татарстане — за август она составила 50 314 рублей.

— за август она составила 50 314 рублей. Три состояния российского миллиардера Вагита Алекперова — 21 миллиарда. Он занимает пятое место в списке богатейших россиян.

— 21 миллиарда. Он занимает пятое место в списке богатейших россиян. Седьмая часть от планируемых доходов бюджета России в этом году — 27,7 триллиона рублей.

— 27,7 триллиона рублей. Больше совокупной стоимости брендов Pepsi, Gucci и IKEA — согласно свежим данным Interbrand Corp., они оценивается в $19,6, $20,4 и $21,9 миллиарда соответственно.

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Дарья Пинегина