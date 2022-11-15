Казанский аквапарк Baryonix снова закроется с 5 декабря

Казанский аквапарк Baryonix уйдет на «зимние каникулы» с 5 декабря 2022 года и по 15 апреля 2023-го. Об этом говорится на официальном сайте аквапарка.

Во время закрытия в нем будут проводиться ремонтные работы. Уточняется, что абонементы клиентов будут продлены на время простоя либо осуществлен возврат средств согласно условиям договора купли-продажи.

Фото: baryonix.ru

Напомним, Baryonix уже прекращал свою работу в сентябре 2021 года в связи с истечением срока аренды. После достижения договоренностей аквапарк открылся лишь в конце марта уже этого года.

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Максим Кокунин