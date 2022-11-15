Зверосовхоз «Бирюли» выиграл спор с поволжским Департаментом лесного хозяйства

Снять с учета участок зверосовхоза

Департамент лесного хозяйства по ПФО оспаривает право собственности ЗАО «Бирюли» на земельный участок 16:33:121503:11 в Пестречинском районе. Лесники требуют снять его с государственного кадастрового учета и устранить препятствия в пользовании лесным участком 16:33:000000:1075 площадью 676,5 га.

К спору привлекли третьими лицами татарстанский Минлесхоз, специалистов Росреестра, конкурсного управляющего ЗРПИФ «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд» — УК АО «УК «Феникс Капитал». В зверосовхозе требования департамента не признают. В татарстанском Министерстве лесного хозяйства поддержали нижегородских коллег, пояснив, что спорная земля полностью расположена в границах лесного участка.

Как следует из материалов дела, участок 16:33:000000:1075 принадлежит на праве собственности Российской Федерации и относится к Пестречинскому участковому лесничеству. При образовании участка 16:33:121503:11, по словам истца, произошло нарушение его прав в части совмещения границ указанной сельхозземли с границами Лаишевского лесничества, кроме того, эти угодья не использовались по назначению. В сентябре прошло выездное обследование пестречинских сельхозземель, имеющих пересечения с границами Пригородного лесничества.

В зверосовхозе требования департамента не признают. Фото: commons.wikimedia.org

— Было установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 16:33:121503:11 (0,10 га), расположенный в границах Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, зарос деревьями и кустарниками, исходя из чего, истец пришел к выводу, что данный земельный участок не используется по назначению, — говорится в материалах дела.

Изъятие участка у законного собственника исключено

По этой причине департамент подал иск к ЗАО «Бирюли». Рассмотрев материалы дела и изучив доказательства, суд пришел к следующим выводам. Во-первых, было заявлено о приоритете сведений ЕГРН над сведениями государственного лесного реестра (ГЛР) в настоящем случае. Во-вторых, со ссылкой на Конституционный суд РФ татарстанский арбитраж указал:

— Федеральный законодатель исключил возможность изъятия земельных участков у граждан, которые приобрели их на законном основании и были указаны как их собственники в Едином государственном реестре недвижимости, только по формальным основаниям их расположения в границах лесничеств и лесопарков в соответствии с данными государственного лесного реестра.

Участок сельхозназначения в границах Кощаковского сельского поселения зарос деревьями и кустарниками. Фото: vsn.ru

Собственник участка, границы которого установлены в соответствии с земельным законодательством и сведения о котором содержатся в ЕГРН, в случае наложения границ на участок лесного фонда, границы и площадь которого не установлены в силу требований кадастрового законодательства (ранее учтенные), вправе предъявлять требования о внесении изменений в ГЛР на основании федерального закона №280-ФЗ, указал суд. Участок зверосовхоза поставлен на государственный кадастровый учет, по сведениям ЕГРН, наложение границ смежных участков у него отсутствует, ранее к лесному фонду не относился. В связи с этим в силу прямого указания закона указанный участок ответчика не может относиться к землям лесного фонда, говорится в определении.

А довод истца, что норма о приоритете не распространяется на сельхозземли со ссылкой на неиспользование участка по назначению, арбитраж отмел. Не были представлены доказательства соблюдения порядка административного обследования угодий. В самом зверосовхозе пояснили, что деревья и кустарники расположены «именно в оврагах в целях мелиорации земельного участка». Кроме того, законодательство не только не содержит запрета лесных насаждений на сельхозземлях, а, напротив, предусматривает их наличие.

Таким образом, суд не нашел оснований для удовлетворения заявления и отказал в иске поволжским лесникам.

Мария Иванова