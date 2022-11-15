США заявили о готовности поставлять военную помощь Украине сколько потребуется

Власти США заявили о готовности поставлять военную помощь Украине столько, сколько понадобится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.

По словам чиновника, по оценкам Вашингтона, зимой боевые действия могут замедлиться. Однако это не скажется на планах США помочь Украине.

— Мы продолжим работать с ними вместе с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что нужно для успеха на поле боя. <...> Мы готовы делать это столько, сколько потребуется, — отметил представитель Пентагона.

Фото: realnoevremya.ru

Украинские военные за год получили 13,2 миллиона единиц оружия и техники. Среди переданного оружия имеются береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, радиолокационные станции «Малахит».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева