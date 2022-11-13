Украинская армия за год получила около 13 миллионов единиц оружия

Украинские венные за год получили 13,2 миллиона единиц оружия и техники. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на отчет министра обороны Алексея Резникова.

— В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники, — приводит издание текст отчета.

Согласно документу, среди переданного оружия имеются береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, радиолокационные станции «Малахит». Также украинской армии доставили винтовки Alligator и T-Rex, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, ручные термобарические и дымовые гранаты, элементы динамической защиты танков, средства криптографической защиты, бронированные машины и другое.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Америка выделяет Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В него вошли ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для HIMARS.



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Елизавета Пуншева