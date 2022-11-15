В Татарстане отремонтировали два участка автодороги «Казань — Ульяновск»

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтировали два участка автодороги «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье.



Участок от 0,65 км до 1,87 км протяженностью 1,22 км отремонтирован в Апастовском районе.

На автомобильной дороге завершены работы по уширению проезжей части, устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия, а также укреплению обочин.



Второй отремонтированный участок — в Камско-Устьинском районе, от 12,5 км до 13,81 км, протяженностью 1,31 км.

На нем также расширили проезжую часть. Помимо этого, было осуществлено устройство нижнего и верхнего слоев покрытия, укрепление обочин и установка двух автопавильонов.

В 2022 году общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане превысит 190 миллиардов рублей. Эти средства вложили в мероприятия Программы дорожных работ текущего года, работы на дорогах федерального значения, проходящих по республике, а также на продолжение строительства скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На последний объект направили 101 миллиард рублей.

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Илина Хакимова