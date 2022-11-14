На въезде в Нижнекамск построят мечеть и православный храм — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

На территории при въезде в Нижнекамск появится новый Духовно-просветительский центр — в ознаменование строительства открыли памятную стелу. Новую мечеть назовут «Сәләм», что в переводе с татарского — приветствие. На церемонию приехали имамы близлежащих городов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— У нас еще даже проекта нет, даже идей нет, но самое главное есть — желание. Я помню, как мы так когда-то собрались с нашими мухтасибами и заложили камень под будущую мечеть «Нур». Сегодня она радует наш глаз, — сказал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

По другую сторону въезда расположится православный храм — достопримечательность будет своего рода визитной карточкой города. Знаковое событие прошло и на территории будущего храма — верующие освятили крест и помолились за строительство. Работы на духовных объектах будут вестись за счет пожертвований горожан.

— В этом месте будут построены два центра — исламский и христианский. В содружестве мусульмане будут строить свой центр, и, бог даст, мы тоже построим храм, — сказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко