МИД России ввел санкции против Джима Керри

Министерство иностранных дел России сегодня ввело санкции против 100 граждан Канады — в список попал и актер Джим Керри, уроженец Канады, который в 2004 году получил дополнительно гражданство США.



— В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж. Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады, — сказано в сообщении ведомства.



В МИДе России подчеркнули, что санкции являются ответом на санкционную политику канадских властей, а попавшие в список «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

Фото: pixabay.com

В пофамильном «списке-100», опубликованном в ведомстве, также числятся канадские политики, например, Питер Маккей и Жан Шарэ; бывшие послы Канады на Украине, члены совета директоров «Канадско-украинского фoндa» (Роман Ващук и Эндрю Робинсон); бизнесмен Ростислав Федорович Кисиль; общественные деятели (организатор проекта «Ангелы-хранители Украины» Лиза Шимко); журналисты (корреспондент CBC Кристофер Браун); писатели (автор романа «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд) и другие.



В середине октября Канада также расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо. По мнению канадских властей, попавшие под санкции лица «распространяют дезинформацию». Среди них: помощник президента России Владимир Мединский; актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Николай Чиндяйкин; и. о. директора канала ТНТ Тина Канделаки; телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде; спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала «Россия» Дмитрий Губерниев.

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Илина Хакимова