В Нацбиблиотеке РТ запустили экополку и провели мастер-классы по ресайклингу

Фото: Владимир Васильев

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан при поддержке СИБУРа открылась экополка. Книжный фонд библиотеки пополнили 115 книг на тему экологии и ответственного потребления. В коллекции представлены также детские книги. Открытие экополки приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября.

На экополке от СИБУРА в Национальной библиотеке представлено 23 наименования книг, каждая в нескольких экземплярах (всего 115 книг). Это популярные книги российских и зарубежных авторов об окружающей среде, экологии, раздельном сборе и переработке отходов, культуре zero waste, осознанном потреблении. Детские книги предусмотрены как для самых маленьких читателей (от 6 лет), так и для детей школьного, подросткового возраста. Например, книга Ирины Лейк «Фасольки» расскажет детям об овощах и фруктах, а «История мусора: от древних отходов до переработки пластика» Мазелли Мирко раскроет, что люди делали с мусором раньше и почему сейчас важно перерабатывать отходы правильно. Все книги на экополке уже доступны читателям по единому читательскому билету.

— Компания разделяет цели в области устойчивого развития и последовательно внедряет эти принципы в корпоративную культуру, стратегию, во все технологические и бизнес-процессы. Экополка СИБУРа поможет открыть для большого количества людей новый взгляд на экологичный образ жизни. Мы собрали на своей полке много интересных книг, которые доступно рассказывают о полезных экопривычках и том, как человек может внести свой вклад в заботу об экологии. Давайте быть неравнодушными вместе! — отметил заместитель генерального директора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров.

Руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто!» Дилара Сатикова отметила, что экопросвещение — важнейшая часть работы по охране природы.

— Задача заботы об экологии несомненно требует больших усилий по экопросвещению. Важно не просто популяризировать идеи экологичного образа жизни, но и обеспечить доступность информации о том, как это работает, о самых актуальных практических навыках: например, с чего начинать сортировать отходы, как сократить потребление и сделать его осознанным. Подобные инициативы по экопросвещению помогают развивать и продвигать культуру заботы об окружающем мире, — отметила Сатикова.

По словам замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольги Манидичевой, интерес к теме экологии в последние годы растет и среди молодежи.

— Мы видим, как молодежь все больше занимается вопросами экологии. Это, конечно же, не может не отложиться в их сознании. Как итог мы получаем ответственных специалистов, которые уже со знанием дела будут относиться к любой отрасли бережно, — говорит Манидичева. — И, конечно, важно, когда крупные промышленные предприятия на это обращают внимание, поддерживают экопросветительские акции. В итоге они же сами получают ответственных, сознательных специалистов на своих производствах, которые будут это производство менять к лучшему.

На торжественной церемонии открытия экополки директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова также отметила значимость темы экологии для молодежи и поблагодарила компанию СИБУР за подаренные книги.

— Мы очень ценим решение СИБУРа — подарить библиотеке книги для самых разных возрастных групп населения. Для нас это большое приобретение. Мы пополнили свои фонды новой литературой, которая будет интересна нашим читателям. Тема экологии интересует молодежь, которая здесь в большом количестве обитает. И теперь возможность выбора у них расширилась. Это правильное место, куда нужно вкладываться, в том числе и книгами. Потому что все это становится достоянием читателей, — добавила Тимерзянова.

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Также при поддержке СИБУРа на площадке Национальной библиотеки в этот день был организован раздельный сбор пластика. Здесь же для всех желающих работала мастерская ресайклинга. С помощью велошредера можно было переработать принесенные с собой пластиковые крышечки и сделать из них брелок.

СИБУР развивает направление переработки и вовлечения пластиковых отходов в повторное производство: компания запустила бренд полимерной продукции Vivilen для пищевого и непищевого применения. При производстве материала Vivilen используются вторично переработанный пластик, а выпущенные из него изделия также подлежат переработке.