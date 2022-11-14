Ирина Волынец поддержала запрет Минтранса высаживать детей из поездов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала запрет Министерства транспорта на высадку из поездов детей до 16 лет без билетов.



— Это новость долгожданная, это логическое продолжение запрета высаживать детей на городском транспорте в черте города, — сказала она в беседе с RT.

Волынец поделилась, что продлила бы запрет на высадку детей не до 16, а до 18 лет — «потому что бывает всякое», заключила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Сегодня Министерство транспорта РФ запретило высаживать из поездов детей младше 16 лет, не имеющих билета. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан. По ее словам, необходимо сделать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

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Маргарита Головатенко