В Татарстане участились случаи нападения в пьяном состоянии на сотрудников бригады скорой помощи

Только за последнюю неделю в Казани произошло два случая нападения на сотрудников бригады скорой помощи. О том, какие меры собирается принять власть республики, сообщает ГТРК «Татарстан».

По информации издания, в этом году в Набережных Челнах совершено 8 нападений на медработников. Кроме того, за последние 6 лет в России зарегистрировано около 1,5 тысячи случаев нападения на медиков, и это только официальные данные.

— В 2019 году были внесены изменения в уголовный кодекс, где, наконец-то, прописано наказание за нападение врача. Но нас не устраивает то, как прописано, — рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

Фото: realnoevremya.ru

В мае этого года в Госдуму внесли законопроект о защите врачей и фельдшеров. Однако его все еще не приняли.

— Мы тоже сейчас проработаем этот вопрос, посмотрим, на каком этапе находится закон, и выйдем с законодательной инициативой, чтобы все-таки медицинских работников скорой помощи, амбулаторного и поликлинического звена приравнять к органам безопасности. Это органы МВД, пожарной безопасности, — отметила председатель комитета государственного совета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова.

Так, в четверг в Казани пьяный пассажир автобуса №4 напал на сотрудника скорой помощи — медика вызвали, поскольку пассажиру стало плохо. Скорую помощь вызвали на остановку Шмидта, однако пассажир принимать ее не захотел и проявил агрессию.



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Елизавета Пуншева