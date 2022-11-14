В Нижнекамске почтили память легендарного нефтехимика Николая Лемаева

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня, 14 ноября, — 93-я годовщина со дня рождения Николая Лемаева — одного из основателей «Нижнекамскнефтехима». Именно он стоял у руля предприятия в годы его становления и развития, многое сделал для строительства и благоустройства Нижнекамска.

Руководители предприятия и города, ветераны, студенты традиционно в этот день собрались на митинг у бюста Николая Лемаева. Первый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», министр нефтехимической промышленности СССР, легендарная для города и республики личность, несмотря на все его высокие должности, был простым в общении и всегда знал, чем живут сотрудники предприятия и горожане.

— Николай Васильевич Лемаев — человек-эпоха, человек сделавший «Нижнекамскнефтехим», которому нет аналогов в мире, мы этим гордимся. И в то же время под титулом «Нижнекамскнефтехима» построен прекрасный город, это социальные объекты, которые обеспечили городу комфорт, — сказал Рамиль Муллин, глава НМР, мэр Нижнекамска.

«Нижнекамскнефтехим» под руководством Николая Лемаева стал крупнейшим в стране производителем синтетического каучука и мономеров. Мечты Николая Васильевича о развитии предприятия, об углублении передела выпускаемой продукции опережали время. Он определил судьбу нефтехимии на много лет вперед. И сегодня «Нижнекамскнефтехим», став частью большой компании СИБУР, продолжает дело, начатое Николаем Лемаевым и его единомышленниками.

— Компания СИБУР, как большая семья, в которую вошел «Нижнекамскнефтехим», берет обязательства и продолжает свое развитие, фундамент которого заложил Николай Васильевич. Мы развиваем производство, вводим новые технологии и, конечно, совместно в гармонии с городом продолжаем делать Нижнекамск комфортным, уютным, безопасным, — подчеркнул Марат Фаляхов, первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима».

Николай Васильевич создавал то, что сегодня называют «корпоративной культурой», чтобы работники гордились своим предприятием.

— Сегодня мы можем гордиться тем, что удалось воплотить то, о чем говорил Лемаев. Его любимая формула — «Не делить, а приумножать». Приятно, что собрались все друзья и соратники Лемаева, чтобы отдать дань памяти нашему уважаемому руководителю, — подчеркнул Равиль Шияпов, ветеран «Нижнекамскнефтехима», почетный гражданин Нижнекамска.

Память о Лемаеве бережно чтут в республике и в городе — его имя носит Международный аэропорт «Бегишево», центральная площадь в Нижнекамске, а также колледж нефтехимии и нефтепереработки, где обучается новое поколение нефтехимиков.

— Не каждому в жизни дано участвовать в чем-то великом, грандиозном, стать современником большого строительства. Быть не просто участником, а стать главным примером новых часов истории, предприятия и города. Лемаев — человек эпохи. Память о нем — в городских улицах, красивых домах, мощном предприятии и в сердцах людей, — говорит Айнур Сафин, студент колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

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Николай Васильевич ушел из жизни 24 декабря 2000 года, он похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Делегация СИБУРа во главе с Вячеславом Харитоновым, директором по корпоративной культуре и охране здоровья СИБУРа, председателем «СИБУР Профсоюза», посетили место погребения и возложили цветы к памятнику Николаю Лемаеву.

