Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре порывами до 15—20 м/с во вторник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во вторник, 15 ноября, в Татарстане местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Ночью и днём возможна кратковременная метель. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.

По прогнозу синоптиков, с 12 по 15 ноября в Татарстане может выпасть от половины месячной нормы осадков до нормы. В начале этой недели через республику пройдет холодный атмосферный фронт.

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