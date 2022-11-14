Кремль: Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию до конца года

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, точной даты еще нет.



Фото: kremlin.ru

О том, что сроки оглашения послания президента парламенту «чуть-чуть сдвигаются вправо», Песков сообщал еще в мае. Четких дат оглашения послания объявлено не было. В июне он говорил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию могут отложить на осень.

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

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