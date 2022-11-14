Средний возраст глав районных администраций Казани составляет 38 лет

Фото: realnoevremya.ru//Максим Кокунин

На данный момент средний возраст глав районных администраций Казани составляет 38 лет, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, каждый проработал больше 10 лет «и начинал, что называется, с земли».

— С учетом того, какие события были, какой водоворот событий международных — это и Универсиада, и чемпионаты мира по водным видам спорта, по футболу, WorldSkills, — то тут точно год за два, — отметил Метшин.

В прошлую пятницу стало известно, что председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов назначен главой администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Фото: мэрия Казани

На этом посту он сменил Марата Закирова. Должность председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов занимал с ноября 2019 года. До этого он с 2011-го по 2019-й работал директором городского спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».