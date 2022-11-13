Денис Пушилин: Генпрокуратура России проверит факт мобилизации школьника из ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем telegram-канале, что Генеральная прокуратура России проводит проверку по делу отправки в зону спецоперации 18-летнего школьника Никиты Гладких.

— Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Никиту Гладких. Вернуть живым и здоровым, — говорится в сообщении.

По его словам, на момент начала спецоперации Никите было 18 лет. Он еще учился в школе и имел полное право продолжать учебу: «Вместо этого он оказался в расположении действующей военной части под Херсоном, откуда мы его и забрали. В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура».

Подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными, подчеркнул Пушилин.

— Отрадно, что справедливость восторжествовала и к матери вернулся сын. Что Никита продолжит учебу, а летом, как и планировал, поступит в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. Мы обязательно предоставим ему льготные условия для поступления — ведь придет время, когда нам понадобятся архитекторы нового возрожденного Донбасса, — написал он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сегодня президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. Отмечается, что студенты этих республик были мобилизованы еще до вступления ДНР и ЛНР в состав России.

— В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения, — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



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Максим Кокунин