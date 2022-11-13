За три дня 27 жителей Татарстана перечислили мошенникам более 15 млн рублей

За три дня 27 жителей Татарстана перечислили мошенникам более 15 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республики.

Уточняется, что среди потерпевших 19 женщин (в том числе 11 пенсионерок) и 8 мужчин (из них 3 пенсионера).

Чаще всего граждане верили так называемым «банковским работникам», которые сообщали о несанкционированном оформлении кредита. Так, 11 потерпевших, оформив настоящие кредитные договора, перечисляли заемные деньги не только на расчетные счета, но и на банковские карты мошенников.

Семеро жителей желали «сберечь» свои накопления — для этого они переводили деньги на «резервные банковские счета». Они совершали эту процедуру после звонков неизвестных, которые говорили им, что кто-то от их имени пытается снять денежные средства со счетов.

Кроме того, мошенники пугали с помощью ДТП, в которых якобы попали родственники татарстанцев. В такой ситуации оказались пять человек.

59-летний елабужанин, 57-летняя учительница из Нижнекамска и 63-летняя пенсионерка из Казани, желая приумножить накопления с помощью инвестиций, пополнили созданные «финансовыми помощниками» счета в личных кабинетах на «брокерских платформах» на 415 тысяч рублей, 1,7 млн рублей и 960 тысяч рублей соответственно.

Также жительница казанских Дербышек перечислила аферистам 407 тысяч рублей, поверив, что после этого ей возместят затраты за ранее приобретенные лекарственные препараты.

Еще одной жительнице столицы республики поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который сообщил о якобы совершенном ею преступлении, а именно перевод денежных средств в недружественную страну. Она перечислила 730 тысяч рублей на расчетные счета злоумышленников.

Фото: realnoevremya.ru

В начале этого месяца пенсионерка из Альметьевска отдала 600 тысяч рублей мошенникам, которые убедили ее в том, что по вине внучки произошло ДТП.

По легенде, внучка перебегала проезжую часть в неустановленном месте и по ее вине произошла авария, в которой владелец автомобиля получил травмы и попал в больницу. По словам аферистов, на его лечение требовалось 600 тысяч рублей. Они запретили пенсионерке с кем-либо общаться и дали всего несколько минут на сбор необходимой суммы.



Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан курьер. Им оказался 27-летний житель Альметьевска. Выяснено, что подозреваемый в одном из мессенджеров подписался на канал, в котором предлагалась подработка. «Работодатели» предложили ему забрать деньги и перечислить их на специальный счет. Кроме того, 48 тысяч рублей они разрешили оставить себе.

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Максим Кокунин