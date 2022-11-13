За три дня 27 жителей Татарстана перечислили мошенникам более 15 млн рублей
За три дня 27 жителей Татарстана перечислили мошенникам более 15 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республики.
Уточняется, что среди потерпевших 19 женщин (в том числе 11 пенсионерок) и 8 мужчин (из них 3 пенсионера).
- Чаще всего граждане верили так называемым «банковским работникам», которые сообщали о несанкционированном оформлении кредита. Так, 11 потерпевших, оформив настоящие кредитные договора, перечисляли заемные деньги не только на расчетные счета, но и на банковские карты мошенников.
- Семеро жителей желали «сберечь» свои накопления — для этого они переводили деньги на «резервные банковские счета». Они совершали эту процедуру после звонков неизвестных, которые говорили им, что кто-то от их имени пытается снять денежные средства со счетов.
- Кроме того, мошенники пугали с помощью ДТП, в которых якобы попали родственники татарстанцев. В такой ситуации оказались пять человек.
- 59-летний елабужанин, 57-летняя учительница из Нижнекамска и 63-летняя пенсионерка из Казани, желая приумножить накопления с помощью инвестиций, пополнили созданные «финансовыми помощниками» счета в личных кабинетах на «брокерских платформах» на 415 тысяч рублей, 1,7 млн рублей и 960 тысяч рублей соответственно.
- Также жительница казанских Дербышек перечислила аферистам 407 тысяч рублей, поверив, что после этого ей возместят затраты за ранее приобретенные лекарственные препараты.
- Еще одной жительнице столицы республики поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который сообщил о якобы совершенном ею преступлении, а именно перевод денежных средств в недружественную страну. Она перечислила 730 тысяч рублей на расчетные счета злоумышленников.
В начале этого месяца пенсионерка из Альметьевска отдала 600 тысяч рублей мошенникам, которые убедили ее в том, что по вине внучки произошло ДТП.
По легенде, внучка перебегала проезжую часть в неустановленном месте и по ее вине произошла авария, в которой владелец автомобиля получил травмы и попал в больницу. По словам аферистов, на его лечение требовалось 600 тысяч рублей. Они запретили пенсионерке с кем-либо общаться и дали всего несколько минут на сбор необходимой суммы.
Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан курьер. Им оказался 27-летний житель Альметьевска. Выяснено, что подозреваемый в одном из мессенджеров подписался на канал, в котором предлагалась подработка. «Работодатели» предложили ему забрать деньги и перечислить их на специальный счет. Кроме того, 48 тысяч рублей они разрешили оставить себе.
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