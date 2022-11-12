По подозрению в убийстве мужчины в Зеленодольске задержали его квартиранта
В Зеленодольске задержали 37-летнего мужчину по подозрению в убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
9 ноября в коммунальной квартире одного из домов по улице Тургенева обнаружили тело 35-летнего потерпевшего, на его теле было множество ножевых ранений. В убийстве заподозрили его квартиранта.
Следствие считает, что потерпевший сдал подозреваемому свою комнату в коммунальной квартире. В какой-то момент туда пришла мать потерпевшего и обнаружив постороннего, выгнала его. В связи с этим злоумышленник предъявил потерпевшему претензии. Завязался конфликт, в ходе которого квартирант нанес потерпевшему множество ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.
В ноябре жительницу Чистополя обвинили в убийстве 55-летнего соседа. По версии следствия, 4 ноября женщина с соседом по коммунальной квартире и знакомыми распивала алкоголь. Один из гостей выгнал ее соседа из комнаты. После того как гости разошлись, жительница Чистополя взяла нож и зашла с ним в комнату к спящему соседу и нанесла ему множественные удары по различным частям тела. Он умер на месте преступления.
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