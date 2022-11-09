Жительница Чистополя обвиняется в убийстве 55-летнего соседа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительницу Чистополя обвиняют в убийстве 55-летнего соседа. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Татарстану.



По версии следствия, 4 ноября женщина с соседом по коммунальной квартире и знакомыми распивала алкоголь. Один из гостей выгнал ее соседа из комнаты.

После того как гости разошлись, жительница Чистополя взяла нож и зашла с ним в комнату к спящему соседу и нанесла ему множественные удары по различным частям тела. Он умер на месте преступления.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным СУ СКР по Татарстану, женщина совершила преступление на почве личных неприязненных отношений.

Напомним, в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России.



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Татьяна Демина