В Казани дети мобилизованных получили более 500 билетов для посещения культурных мероприятий

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В Казани детям мобилизованных по карте «Батыр» выдали 564 билета для посещения культурных мероприятий. Чаще всего они посещают цирк. Об этом сообщает мэрия города.

По такой карте дети мобилизованных могут бесплатно посетить 45 учреждений культуры. В их число входят «Историческая среда», экскурсии «Культурное наследие и ценности татарского народа», «Казанский Арбат» и «Казань мусульманская».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в октябре казанские дети мобилизованных граждан получили 650 карт «Батыр». По ним они бесплатно могут посещать учреждения культуры и спорта.

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Елизавета Пуншева