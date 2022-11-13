В Татарстане сегодня ожидается дождь, сильный ветер и до +8 градусов
В Татарстане 13 ноября ожидается облачная погода и дождь, сообщает Гидрометцентр по республике.
Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составят +3..+8 градусов.
На территории региона будет западный, северо-западный сильный ветер — в отдельных районах очень сильный ветер 25 м/с.
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Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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