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В Татарстане сегодня ожидается дождь, сильный ветер и до +8 градусов

06:20, 13.11.2022
В Татарстане сегодня ожидается дождь, сильный ветер и до +8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане 13 ноября ожидается облачная погода и дождь, сообщает Гидрометцентр по республике.

Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составят +3..+8 градусов.

На территории региона будет западный, северо-западный сильный ветер — в отдельных районах очень сильный ветер 25 м/с.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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