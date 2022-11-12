Главное о коронавирусе на 12 ноября: в Курчатовском институте ждут роста смертности, лайнер с 800 зараженными

В Татарстане с начала пандемии выявили 188 919 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 108 человек. Всего на 12 ноября в республике зарегистрировано 188 919 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 185 869 человек, за минувшие сутки — 125. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 22 человека.

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении для детей погибших от коронавируса медиков



За последние сутки в России выявили 5 514 случаев коронавируса, выздоровели 5 717 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 494 588, а выздоровевших — до 20 896 445. Госпитализировали за сутки 1 188 человек. Умерли за сутки 62 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 390 964 человека.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук выразил мнение, что вариант коронавируса со смертностью в 90% может стать новой угрозой: «Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путем. Придет COVID-19 со смертностью в 90%, где из 10 заболевших 9 умрут, и на этом закончится все. <...> Биоопасность стала главной».

Фото: commons.wikimedia.org

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому дети родителей, погибших в результате заражения коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, имеют право на бесплатное обучение в вузах. Согласно пояснительной записке, они имеют право на прием на обучение за счет средств бюджета при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Крупнейший завод по сборке iPhone в Китае нуждается в 10 тыс. рабочих из-за COVID-19.

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 634 743 083 раза, 6 609 346 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 990 681). На второй строчке — Индия (44 665 643), на третьей — Франция (37 288 432), на четвертой — Германия (36 033 394), на пятой — Бразилия (34 908 198).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 074 524). За ними следуют Бразилия (688 656), Индия (530 528), Россия (383 014, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 430).



За время пандемии было сделано 12 856 500 298 инъекций вакцины против коронавируса.



На круизном лайнере Majestic Princess выявили порядка 800 случаев заражения коронавирусом. На данный момент он пришвартовался в порту Сиднея. Всего на лайнере находятся более 3 тыс. пассажиров и 1 тыс. членов экипажа. По информации компании-оператора Carnival Australia, большинство инфицированных — пассажиры, которые сейчас находятся в изоляции в своих каютах.

Власти Китая приняли решение сократить период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с семи до пяти дней. Еще три дня необходимо будет провести в домашней самоизоляции.

Фото: flickr.com

Россия, Китай и Турция спасли Западные Балканы во время пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Албании Эди Рама: «У нас была пандемия, которая показала нам, что отсутствие моста [между странами] может создать трагедию, мы увидели, что Европейский союз вел себя как федерация эгоистичных богатых стран, которая, находясь лицом к лицу со страхом смерти, сбежала от ответственности делиться вакцинами с остальными странами Центральной Европы. Мы долгое время слушали мантру, <...> что Китай, Россия и Турция наложат руки на этот регион (Западные Балканы, — прим. ТАСС). И что происходит? Без Китая, России и Турции мы бы не выжили в первую волну пандемии, потому что вакцины [от коронавируса SARS-CoV-2] не поступали из Европейского союза, вакцины поступали именно из этих трех стран».

Foxconn, крупнейший завод по сборке iPhone в Китае, нуждается в 10 тыс. рабочих из-за COVID-19. При этом на заводе будут действовать строгие профилактические меры.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину против коронавируса Vidprevtyn Beta от французской фармакологической корпорации Sanofi в качестве бустера. Это седьмая вакцина, рекомендованная в Евросоюзе для защиты от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Биологи из Испании обнаружили, что этинилэстрадиол, искусственный эстроген, ускоряет формирование частиц коронавируса и вируса гриппа в зараженных клетках. Это позволит использовать его для удешевления производства вакцин.

Четыре земли Германии — Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен и Шлезвиг-Гольштейн — с населением более 33 млн человек приняли решение в ближайшее время отменить правило обязательной самоизоляции для граждан с коронавирусом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина