Национальная библиотека Татарстана запускает бесплатную Школу книгопечатника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Национальной библиотеке Татарстана на следующей неделе начнутся бесплатные занятия Школы книгопечатника, на которых жители Казани смогут изучить процесс создания книги с момента идеи и до выхода в свет, сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки РТ.



19 ноября в 11.00 участники будут рисовать иллюстрации к произведению из альманаха «Глаголица» с художником и декоратором Мариной Шарафутдиновой. В 12.00 пройдет открытый диалог о том, куда может обратиться начинающий автор — во встрече примет участие директор по маркетингу издательского сервиса Rideró Екатерина Шляхова. В 13.00 состоится лекция, посвященная истории графических техник и книжной иллюстрации — ее прочитает руководитель изостудии «Штрих» при КФУ Дарья Мельникова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

20 ноября в 11.00 казанцы вновь смогут рисовать иллюстрации с Мариной Шарафутдиновой. А в 16.30 учредители издательства нового поколения «ВВерх!» Вера Шумкова и Вера Полонская расскажут о формате работы с новыми авторами.

Для посещения занятий необходима регистрация.

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Маргарита Головатенко