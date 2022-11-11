В Казани сегодня наградили лучших представителей своих профессий — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Фанфары и аплодисменты заполнили этим утром в Пушечный двор Казанского Кремля — они прозвучали в честь лучших в своем деле врачей, юристов, учителей, машиностроителей, аграриев и нефтяников. За многолетний и плодотворный труд сегодня их поблагодарил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

— Вы вносите свой посильный вклад. Вы — наши передовики, вы — наши сегодняшние герои. Вы — видные люди разных профессий, которые стоят на переднем плане в решении самых актуальных текущих и перспективных задач. Я вас от имени руководства Республики Татарстан искренне поздравляю. Низкий вам поклон и большая благодарность, — сказал он.

Подробнее — в видеосюжете телеканала ТНВ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко