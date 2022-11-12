Сегодня в Татарстане сильный ветер и до +8 градусов

В субботу, 12 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможен дождь, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Минимальная температура воздуха днем составит +3..+8 градусов. В Казани прогнозируется от +6 до +8°С, в Набережных Челнах — от +3 до +7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер. Утром и днем его порывы могут усиливаться до 15—18 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике ожидается существенное ухудшение погоды. С 12 по 15 ноября может выпасть от половины месячной нормы осадков до нормы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина