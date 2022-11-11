В Татарстане зарегистрировали более 30 тысяч фактов езды автомобилей по автобусной полосе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировали свыше 30 тысяч фактов езды автомобилей по полосе, отведенной для общественного транспорта. Об этом рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов.

— Статистика есть — чуть более 30 тысяч нарушений, — ответил он на вопрос.

Всего, по его словам, работают более 1 тысячи камер фотовидеофиксации дорожных нарушений. Дополнительно планируется приобрести еще около 60.

Скриншот трансляции

Напомним, в Казани «Паркон-А», фиксирующая нарушения на автобусной полосе и остановках, установлена в новые автобусы. Девять месяцев общественный транспорт с такой системой ездил по определенным маршрутам. Некоторые автомобилисты определили их и рассказывали об этом в чатах автолюбителей.

Камера системы «Паркон-А» работает в автоматическом режиме. В приборе установлена сим-карта, информация автоматически передается в центр фотовидеофиксации ПДД УГИБДД МВД по РТ. Там информация обрабатывается, распечатывается постановление и направляется нарушителю.

Отслеживать нарушения правил дорожного движения с помощью общественного транспорта в Казани начали летом 2022 года. На автобусах установили специальные приборы фото- и видеофиксации.



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Татьяна Демина