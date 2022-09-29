В Казани систему, фиксирующую нарушения, установят на новые автобусы

В Казани система «Паркон-А», фиксирующая нарушения на автобусной полосе и остановках, установлена в новые автобусы. Об этом сообщает ассоциация АТП Татарстана.

Перевозчик принял решение перенести камеры на другие автобусные маршруты. Девять месяцев автобусы с такой системы ездили по определенным маршрутам. Некоторые автомобилисты определили их и рассказывали об этом в чатах автолюбителей.



Теперь перевозчик решил менять маршруты и автобусы, в которых установили приборы, фиксирующие нарушения, определенное количество раз в месяц.

Камера системы «Паркон-А» работает в автоматическом режиме. В приборе установлена сим-карта, информация автоматически передается в центр фотовидеофиксации ПДД УГИБДД МВД по РТ. Там информация обрабатывается, распечатывается постановление и направляется нарушителю.

Также перевозчики попросили усилить контроль над злостными автохамами, которых даже штрафы не останавливают, и забирать их автомобили на штрафстоянку. Особое внимание в ассоциации просят обратить на водителей, которые паркуются на улицах Северополюсной, Гудованцева, Татарстан, на пл. Тукая, остановках «Фучика», «10-микрорайон». На данный момент — это самые проблемные места в городе.

Отслеживать нарушения правил дорожного движения с помощью общественного транспорта начали в Казани в июле.



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Татьяна Леухина