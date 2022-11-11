Главное о коронавирусе на 11 ноября: КНР изменит меры борьбы с COVID-19, симптомы болезни у вакцинированных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 110 человек. Всего на 11 ноября в республике зарегистрировано 188 811 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 185 744 человека, за минувшие сутки — 103. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 36 человек.

По данным на 11 ноября, в Татарстане коронавирус был выявлен у 110 человек. Всего в республике зарегистрирован 188 701 случай COVID-19. Кроме того, 94 человека были выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрирован 185 641 выздоровевший пациент). Число летальных исходов по-прежнему остается на уровне 2005 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 21 октября — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 11 ноября, в республике проведено 7 842 099 лабораторных исследования на наличие коронавируса. За прошедшие сутки проведено 7 215 исследований. Отмечается, что охват тестированием на COVID-19 сокращается. Так, за последние 7 дней он составил 173,05 исследования на 100 тысяч населения. В ведомстве объяснили, что с учетом снижения активности эпидемического процесса по коронавирусу и уменьшения доли положительных результатов тестов нормируемый уровень охвата исследования предусматривает проведение как минимум 150 тестов на 100 тысяч человек.

С началом пандемии россияне стали больше доверять официальным СМИ

За последние сутки в России выявили 5 554 случая коронавируса, выздоровели 6 213 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 489 074, а выздоровевших — до 20 890 728. Госпитализировали за сутки 1 248 человек. Умерли за сутки 67 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 390 902 человека.

Главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов заявил, что в медучреждениях региона начали проводить одновременную вакцинацию населения от коронавируса и гриппа. Напомним, ранее власти субъекта также закупили за счет бюджетных средств первые 300 тысяч доз назальной вакцины от COVID-19.

Семейный врач Татьяна Захарова заявила, что вакцина от коронавируса может лишь обезопасить человека от серьезных последствий, но никак не избавить от болезни. По ее словам, вакцинированные люди при заражении чаще всего ощущают головную боль, насморк, заложенность носа, постоянный кашель, больное горло, усталость, лихорадку и сыпь. Но даже в таком случае количество симптомов у них гораздо меньше, чем у непривитых, добавила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что с начала пандемии в регионе провели свыше 21 млн ПЦР- и ИХА-тестирований на коронавирус. Она отметила, что в среднем за сутки проводится около 20 тысяч исследований.

Темрюкский районный суд в Краснодаре признал виновными врача-терапевта и медсестру местной районной больницы во взяточничестве за проведение фиктивной вакцинации от коронавируса. В августе текущего года они брали с пациентов деньги за заполнение документов для внесения в Федеральный регистр вакцинированных, при этом сами прививки людям не делали. По решению суда, они лишены права занимать должности в сфере здравоохранения на 3 года, а также получили 7 лет условного срока.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор по работе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин заявил, что уровень доверия к официальным СМИ показал рост с началом пандемии коронавируса. Вместе с этим он отметил, что люди стали гораздо меньше доверять блогам и соцсетям.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал, что усиление волны коронавируса в Китае не грозит гражданам России. По его словам, россиянам нужно руководствоваться решениями, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, есть «хороший внешний индикатор» изменения ситуации — масочный режим. Здесь лидером была Москва, и если сейчас в столице не принимают чрезвычайных мер, то ситуация под контролем, подчеркнул Колбасов.

Китай передал Белоруссии 2 млн доз вакцины против коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 634 270 546 раз, 6 607 765 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 977 357). На второй строчке — Индия (44 664 810), на третьей — Франция (37 288 432), на четвертой — Германия (36 005 025), на пятой — Бразилия (34 889 576).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 074 485). За ними следуют Бразилия (688 607), Индия (530 520), Россия (382 949, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 430).



За время пандемии было сделано 12 856 500 298 инъекций вакцины против коронавируса.

Китайские медики впервые с апреля выявили за сутки более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уточняет, что за минувший день власти зафиксировали 1 209 инфицированных с высокой температурой, кашлем и прочими симптомами COVID-19, а также 9 520 бессимптомников. Всего в больницах страны сейчас находится порядка 70,1 тысячи заразившихся коронавирусом, 85% из них — бессимптомные.

Постоянный комитет (ПК) Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) выступил за принятие более решительных мер по борьбе с коронавирусом. Согласно его докладу, пандемия COVID-19 продолжается и в КНР возникают новые вспышки заболевания. Ситуация с профилактикой и контролем также остается тяжелой, предстоящей зимой и весной вирус может вновь активизироваться, подчеркнули в ПК.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

КНР передала Белоруссии в качестве гуманитарной помощи 2 млн доз вакцины против коронавируса Vero Cell от китайской компании Sinopharm. Ее доставка планируется самолетом белорусской авиакомпании 10—11 ноября этого года. Всего с 2021 по 2022 год Китай передал белорусской стороне около 5 млн доз вакцины, еще более 4,6 млн она закупила самостоятельно.

Американские ученые рассказали, что люди, имеющие избыточный вес, попадают в зону риска по COVID-19 из-за повышенных шансов на тяжелое течение болезни. По словам экспертов, коронавирус способен изменять жировые клетки и вызывать в них воспаление. В таком случае для снижения риска врачи используют препарат «умифеновир», который блокирует распространение вируса и удаляет его из жировой ткани.

Правительство Китая приняло решение об отмене наказания авиакомпаний временными приостановками рейсов в страну за ввоз заразившихся коронавирусом. Кроме того, теперь прибывающим из-за границы пассажирам за 48 часов до вылета необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что с 2020 года по июнь 2022 года на борьбу с коронавирусом в стране было потрачено более 1 млрд рублей. По его словам, большой вклад в борьбу с болезнью внесли граждане, оказавшие финансовую помощь. Кроме того, Бжания привел статистические данные: за время пандемии заболели 57 740 граждан, выздоровели 57 045, умерли 695 человек.

Британские ученые выяснили, что гипертония на 22% повышает вероятность развития тяжелых форм коронавируса. В их исследовании приняли участие около 16 тысяч человек. Которые добровольно заразились вирусом. Анализ показал, что гипертоники в 2,3 раза чаще болели тяжелыми формами COVID-19. Однако это преимущественно было связано с тем, что высокое давление характерно для пожилых людей, диабетиков и имеющих другие хронические болезни.

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Максим Кокунин