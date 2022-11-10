Илон Маск заявил, что в Twitter будет «много глупостей» в ближайшее время

Владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск признался, что в ближайшее время социальная сеть «будет делать много глупостей».

— Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы, — написал миллиардер на своей странице в Twitter.

Также он сообщил, что в комментариях к твиту ждет жалобы от пользователей на социальную сеть. Маск назвал себя «оператором горячей линии для жалоб на Twitter» в описании в разделе «биография» на своей странице.



Фото: pixabay.com

— Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает, — отметил владелец компании.

На прошлой неделе Маск обещал восстановить инструменты по модерации контента в социальной сети. Бизнесмен взял на себя обязательство по восстановлению инструментов во время виртуальной встречи с главами ведущих организаций США по вопросам расовой справедливости.



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Илина Хакимова