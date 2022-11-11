В Киеве убрали русский язык из учебной программы в школах и детсадах

В коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования Киева русский язык исчезнет из учебных программ. Такое решение было принято Киевским городским советом, сообщает ТАСС.

В пресс-службе совета заявили, что проведение учебного процесса на русском языке в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся на территории Киева, «в нынешних условиях нецелесообразно и неправильно».



— Депутатский корпус Киевгорсовета принял решение, которое позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ. Язык имеет значение, и в настоящий момент это вопрос национальной безопасности, — заявил глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

Он также отметил, что такое решение позволит быстрее осуществить переход групп и классов с русского на государственный язык.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на слова о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины. Такая риторика, существующая с начала российско-украинского конфликта, не приносит пользы, считает он.

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Илина Хакимова