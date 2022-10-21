В ООН отреагировали на заявление о необходимости убрать русский язык с Украины

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на слова о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины. Такая риторика, существующая с начала российско-украинского конфликта, не приносит пользы, считает он.

— С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы. Действия имеют значение, и слова имеют значение, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что русский язык должен исчезнуть с территории страны как «элемент враждебной пропаганды».

В 2019 году Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС. После начала спецоперации на Украине школы Киева отказались от преподавания русского языка.

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Татьяна Леухина