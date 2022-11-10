«Ак Барс» пропустил четыре шайбы за первый период в матче с «Торпедо»

В матче Континентальной хоккейной лиги, проходящем в Нижнем Новгороде казанский «Ак Барс» пропустил уже четыре шайбы в свои ворота за первые 20 минут игры. Счет — 4:1.

Единственный гол в составе «Ак Барса» забил Станислав Галиев с передачи Вадима Шипачева. За нижегородцев забросили Сато, Виноградов, Гончарук и Коваленко.

Сегодняшний матч — тысячный для «Ак Барса» в рамках Континентальной хоккейной лиги.