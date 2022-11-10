В рамках XII фестиваля им. Софии Губайдулиной Concordia в Казани сыграют пять музыкальных программ
C 16 по 30 ноября в Казани пройдет XII Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia (6+). В течение двух недель Госоркестр Республики Татарстан сыграет пять программ музыки XX—XXI века, поражающих амплитудой стилей и направлений.
По замыслу художественного руководителя Concordia и ГАСО РТ — народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского — фестиваль отличает демократичность и открытость: «Concordia — это не фестиваль эпатажа и музыки, которую люди сейчас воспринимать не могут». В то же время программы фестиваля восполняют большие репертуарные пробелы, и рядом со многими названиями в скобках можно прочесть: «Впервые в Казани». Среди таких опусов — скрипичный концерт Дж. Адамса, «Фанфары для простого человека» А. Копленда, концерт для виолончели с оркестром А. Дютийё, симфония №4 А. Шнитке. На другом полюсе — симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» Л. Бернстайна, любимые мелодии из кинофильмов с музыкой А. Петрова и М. Таривердиева.
Миссия фестиваля Concordia — привлекать яркие имена, значимых артистов, специализирующихся на интерпретации современной музыки. Однако можно заметить, что в афише нынешнего года преобладают музыканты-универсалы, которые имеют столь же высокую репутацию как исполнители и в области барочного репертуара, и классико-романтического. «Необходимо, чтобы с оркестром работали разные дирижеры, которые могут дать что-то новое коллективу», — подчеркивает Александр Сладковский.
На XII Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia приглашен без преувеличения звездный состав. Это, например, дирижеры Филипп Чижевский, Сергей Скрипка, Валерий Полянский (Москва), Джордж Пехливанян (Франция/США), Андрес Мустонен (Эстония). Солисты — скрипачи Елена Ревич и Даниил Коган, виолончелист Александр Рамм, пианистка Татьяна Полянская и джазовая вокалистка Анна Бутурлина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым