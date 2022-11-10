В рамках XII фестиваля им. Софии Губайдулиной Concordia в Казани сыграют пять музыкальных программ

Фото: предоставлено пресс-службой ГАУК РТ «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан»

C 16 по 30 ноября в Казани пройдет XII Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia (6+). В течение двух недель Госоркестр Республики Татарстан сыграет пять программ музыки XX—XXI века, поражающих амплитудой стилей и направлений.

По замыслу художественного руководителя Concordia и ГАСО РТ — народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского — фестиваль отличает демократичность и открытость: «Concordia — это не фестиваль эпатажа и музыки, которую люди сейчас воспринимать не могут». В то же время программы фестиваля восполняют большие репертуарные пробелы, и рядом со многими названиями в скобках можно прочесть: «Впервые в Казани». Среди таких опусов — скрипичный концерт Дж. Адамса, «Фанфары для простого человека» А. Копленда, концерт для виолончели с оркестром А. Дютийё, симфония №4 А. Шнитке. На другом полюсе — симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» Л. Бернстайна, любимые мелодии из кинофильмов с музыкой А. Петрова и М. Таривердиева.

Миссия фестиваля Concordia — привлекать яркие имена, значимых артистов, специализирующихся на интерпретации современной музыки. Однако можно заметить, что в афише нынешнего года преобладают музыканты-универсалы, которые имеют столь же высокую репутацию как исполнители и в области барочного репертуара, и классико-романтического. «Необходимо, чтобы с оркестром работали разные дирижеры, которые могут дать что-то новое коллективу», — подчеркивает Александр Сладковский.

Фото предоставлено пресс-службой ГАУК РТ «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан». Реклама. Токен: Pb3XmBtzsqbppqUjaw62vhsP3XWqEkrErccj5Vp

На XII Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia приглашен без преувеличения звездный состав. Это, например, дирижеры Филипп Чижевский, Сергей Скрипка, Валерий Полянский (Москва), Джордж Пехливанян (Франция/США), Андрес Мустонен (Эстония). Солисты — скрипачи Елена Ревич и Даниил Коган, виолончелист Александр Рамм, пианистка Татьяна Полянская и джазовая вокалистка Анна Бутурлина.

