Зарплата производителя строительно-монтажных работ в Казани ниже, чем в Екатеринбурге и Новосибирске

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани средняя зарплата производителя строительно-монтажных работ составляет 67 тысяч рублей. Это меньше, чем в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Красноярске, но больше, чем в Уфе, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре.

Зарплатный максимум производителя строительно-монтажных работ в Казани составляет 75—105 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. На такую зарплату могут претендовать специалисты, у которых есть опыт работы на строительстве крупных объектов или опыт ведения нескольких объектов одновременно, опыт организации строительно-монтажных работ с нуля, управления бригадой от 50 человек, а также стаж от 5 лет.



Минимум, который готовы платить в Казани производителю строительно-монтажных работ, — 37—45 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают кандидатам со средним профессиональным либо неполным высшим образованием, знанием основ технологий производства и способов ведения СМР, порядка оформления проектно-сметной документации, а также навыками чтения чертежей и опытом работы в строительстве от 2 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самая высокая средняя зарплата производителя строительно-монтажных работ в Москве. В столице специалисту готовы платить до 110 тысяч рублей в месяц.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата за август в Татарстане составила 50 314 рублей. В целом за первые 8 месяцев 2022 года средний заработок жителей республики составил 49 989 рублей — это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина