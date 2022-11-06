СМИ: США направили военные самолеты в сторону Ирана

США направили военные самолеты в сторону Ирана после сообщений о том, что страна готовит атаку по Саудовской Аравии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Washington Post.



— Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии, — говорится в публикации.

Фото: pxhere.com

В начале недели газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о «неизбежной атаке» Ирана по целям на своей территории.

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Максим Кокунин