«Нет смысла обсуждать»: в «Рубине» высказались на тему подписания контракта с Артемом Дзюбой

Фото: скриншот видео "Рубина"

Казанский футбольный клуб «Рубин» не видит смысла обсуждать возможность подписания контракта с ранее выступавшим за санкт-петербургский «Зенит» нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу команды.

— Какой вариант у Дзюбы приоритетный, это лучше спросить у Артема. Трансферное окно закрыто, поэтому сейчас нет смысла обсуждать эту тему. У «Рубина» впереди еще три матча, а в воскресенье — игра с «Енисеем». Думаем только о предстоящих матчах, — заявили в «Рубине».

Стоит отметить, что в начале этого месяца Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адена Демирспор» и стал свободным агентом.

Фото: rfs.ru

Напомним, в августе спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Артем Дзюба не смог бы укрепиться в казанском «Рубине» из-за жестких требований главного тренера команды Леонида Слуцкого.



— Есть люди, которые стремятся к вершинам Российской премьер-лиги, а есть те, кто хочет играть в любительском чемпионате Татарстана. Я могу только восхищаться желанием руководства «Рубина» оставить Слуцкого. Дорога идет в два конца, «Рубин» идет против движения. Могу только пожелать казанскому клубу терпения, потому что удачи желать сложно, когда вы собираетесь играть в любительской лиге Татарстана, — сказал Губерниев.

Дзюба прибыл в расположение «Рубина» в середине июля. Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба не вел переговоров с «Рубином» о контракте и в августе покинул расположение команды.

Однако также Сайманов заявил, что будет рад возвращению Дзюбы в команду:



— Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или в обморок упаду, — сказал Сайманов.



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Максим Кокунин