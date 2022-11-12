Сергей Фадеев: «Основной риск работы с самозанятыми — доначисление налогов и взносов»

При работе с самозанятыми один из главных рисков для организаций — желание налоговых органов изменить такие отношения на трудовые. Это чревато санкциями, а также начислением страховых взносов и НДФЛ. В то же время работа с плательщиками НПД дает возможность предприятиям сохранить у себя больше денег из-за отсутствия обязательных взносов на сотрудников. «Реальное время» пообщалось с директором по развитию массовых сервисов QIWI Викторией Кияченко и экспертом юридической компании «Туров и партнеры» Сергеем Фадеевым, чтобы узнать, с чем могут столкнуться организации, когда работают с самозанятыми.

С какими проблемами могут столкнуться организации, когда берут самозанятых в качестве подрядчиков?

Первоочередная проблема, с которой могут столкнуться предприятия, — это переквалификация гражданско-правового договора с самозанятым в трудовой, рассказывает Сергей Фадеев. В этом случае компанию обяжут заплатить страховые взносы и НДФЛ.

— Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются организации при заключении договоров гражданско-правового характера с самозанятыми лицами, — попытка признания данных отношений предметом трудового права, а по налоговому законодательству — это чревато повышением налогообложения в виде страховых взносов и НДФЛ как за сотрудника. Поэтому существуют требования, которые организация-наниматель должна соблюдать, в целях ухода от доначислений, — рассказал он.

В то же время в договоре с самозанятым, говорит Виктория Кияченко, можно указать только конкретную цель работы самозанятого, но нельзя регламентировать процесс работы, перечень обязанностей и график. В противном случае можно нарваться на проверки ФНС и Трудовой инспекции.

— Однако и сам исполнитель может доставить бизнесу неудобства, выполняя свою работу ненадлежащим образом — ведь в отличие от штатного сотрудника самозанятому нельзя назначить испытательный срок. Поэтому компаниям необходимо качественно подходить к выбору кандидата при таком виде сотрудничества, — добавила она.

«Реальное время» общалось с основателем и управляющим партнером ГК «РосКо» Аленой Талаш, с которой подробно разбиралось то, как правильно оформлять договоры ГПХ и минимизировать шансы переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. В частности, в договоре должно быть прописано конкретное техническое задание, сроки выполнения заказа и правила оплаты. Вместе с этим следует обратить внимание на то, что самозанятый — не штатный сотрудник организации, поэтому при работе компания не в праве контролировать каждый этап выполнения заказа.

Фото: ru.freepik.com

Как изменился документоооборот организаций при работе с самозанятыми?

При работе с самозанятыми компаниям доступен упрощенный документооборот, заявляет Виктория Кияченко. Это связано с отсутствием выплат в ФНС, а также тем, что оформляют сотрудничество с плательщиками налога на профессиональный доход по договорам ГПХ.

— Более того, сегодня технологии позволяют еще больше упростить «бумажную» работу: например, в сервисе «Выплаты самозанятым» от QIWI Business есть возможность настроить электронный документооборот, а также в этом году появилась функция автоматической оплаты налога за самозанятого в ФНС, — дополняет она.

Вместе с этим, дополняет Сергей Фадеев, одним из ключевых этапов работы с самозанятыми является предоставление чеков заказчикам, которые формируются в приложении «Мой налог» и автоматически считают выплаты плательщиков НПД.

— На основании этого организация сможет поставить себе в расходы данные выплаты, если, конечно, система налогообложения позволит это сделать, — рассказывает он.

Помимо основного договора об оказании услуг, дополняет он, который не должен содержать ссылок на трудовое законодательство, также рекомендуется продумать грамотную систему актов и отчетов, чтобы показать отсутствие формального документооборота.

Фото: ru.freepik.com

Выгодно ли компаниям работать с самозанятыми?

При выборе подрядчиков оба эксперта советуют отдавать предпочтение самозанятым, так как при работе с ними компании сталкиваются с минимальным документооборотом из-за отсутствия отчетности в ФНС и пенсионный фонд. Кроме того, за самозанятых не нужно платить страховые взносы и НДФЛ — все обязательства по уплате налогов они берут на себя. Помимо этого, уже существуют автоматизированные сервисы, которые создают все необходимые документы при работе с самозанятыми.

— При работе с самозанятым организация не несет дополнительных материальных затрат в виде взносов и налогов, таким образом, выплачивая лицу лишь сумму вознаграждения, дополнительно снижая базу налога, — рассказывает Сергей Фадеев.

Так, после получения вознаграждения плательщику НПД остается сформировать и отправить заказчику чек, а также через то же приложение «Мой налог» с любой банковской карты оплатить налог по ставке 6% при работе с юрлицами и ИП или 4% при работе с физлицами. При этом за штатного сотрудника, уточняет Виктория Кияченко, компания должна заплатить 13% НДФЛ, а ИП — 6% годового дохода и страховой взнос в размере 43 211 рублей.

— То есть такое решение является финансово выгодным, а также удобным благодаря электронным платформам, призванным автоматизировать взаимодействие между заказчиком и исполнителем, например оформить документы, осуществить выплату на банковские карты и электронные кошельки, а также автоматизировать уплату налогов, — заключает она.

Фото: ru.freepik.com

Как изменились обязательные выплаты организаций при работе с самозанятыми?

При работе с самозанятыми выплаты организаций сводятся к минимуму, заявляют эксперты. Так, бизнес не обязан платить за работников страховые взносы, которые составляют 30% фонда оплаты труда, предоставлять оплачиваемые отпуска или больничные.

За счет оптимизации налогов, у компаний появляется дополнительная финансовая подушка. Ее можно использовать для повышения мотивации штатных сотрудников, инвестирования в развитие бизнеса, перераспределения средств в другие фонды и еще большой спектр других задач.

Помимо этого, если позволяет налогообложение, расходы на оплату услуг самозанятых можно включить в перечень расходов для уменьшения налоговой базы.

Какие риски есть у компаний при работе с самозанятыми?

— Основной риск работы с самозанятыми — доначисление налогов и взносов, при наличии признаков подмены трудовых отношений. Инспекторы налоговой службы проверяют не только положения договора с таким лицом, но и то, как фактически осуществляется деятельность по договору. В случае если налоговиками доказывается факт подмены, организацию ждут санкции по действующему законодательству, — рассказывает Сергей Фадеев.

В случае переквалификации отношений в трудовые, добавляет Виктория Кияченко, помимо доначисления НДФЛ и страховых взносов, компании еще грозит штраф от 10 до 100 тыс. рублей и пенни.

Среди «тревожных» факторов для налоговой и трудовой инспекции она выделила:

резкое уменьшение количества сотрудников и отчетов со стороны компании;

регулярные платежи самозанятым, которые выглядят как зарплата, и платежи 2 раза в месяц на одинаковые суммы;

единственная компания-заказчик у самозанятого.

В то же время организация, которая работает с самозанятым, выступает заказчиком. Это означает, что плательщик НПД выступает контрагентом для компании. Соответственно, какая-либо специфическая форма отчетности для самозанятых отсутствует, так как предприятие не является налоговым агентом и не обязано перечислять средства в фонды ФСС, ОМС и ОПС.

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Артем Гафаров