Оформлять по ГПХ: как самозанятым вести бизнес с «сотрудниками» и не нарваться на штрафы

Наемные сотрудники под запретом

В соответствии с действующим законодательством, самозанятые не имеют права нанимать сотрудников по трудовому договору. При этом у них есть возможность привлекать в качестве субподрядчиков третьих лиц и сохранить право на уплату налога на профессиональный доход (НПД), рассказала «Реальному времени» основатель и управляющий партнер ГК «РосКо», аттестованный аудитор и налоговый консультант Алена Талаш.

Для этого, отмечает эксперт, третьих лиц необходимо привлекать в качестве субподрядчиков и оформлять работы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), в противном случае можно нарваться на штрафы и в худшем варианте потерять право на уплату НПД. При этом нужно соблюдать определенные правила, чтобы у налоговых органов не возникли основания для изменения договора ГПХ в трудовой.

— Закон прямо не запрещает заключать договоры ГПХ. Какое количество помощников допустимо иметь плательщику НПД, в законе не указано. Это значит, что ограничений на сегодняшний момент нет, — отмечает эксперт.

Так, например, если самозанятый занимается ремонтом или является копирайтером, то в этом случае можно заручиться поддержкой коллег, чтобы они выполнили часть работы. Так, можно вызвать маляра, который окрасит стены, обратиться к дизайнеру, который создаст логотип, заказать услуги расшифровщика, который превратит голосовое интервью в текст, приводит примеры Алена Талаш.

Эксперт отмечает, что договоры ГПХ можно заключать с другими самозанятыми гражданами, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. На этот счет никаких ограничений не введено.

Кого можно оформить по ГПХ и какие могут быть риски

Чтобы правильно оформлять субподрядчиков по ГПХ, необходимо знать определенные тонкости таких договоров, которые отличают их от трудовых. При этом вероятность негативных последствий, если налоговые органы увидят в заключенном договоре трудовой характер, зависят от того, в каком статусе находятся заказчик и исполнитель:

исполнители оказывают услуги третьему лицу для личного пользования. Несмотря на то, что у заказчика есть статус плательщика НПД, получатель услуги рассматривается как физлицо. Риски в этом случае минимальные: самозанятый сотрудничает с «коллегой по цеху» (самозанятым), ИП или физлицом в рамках своей предпринимательской деятельности (либо одна из сторон является субподрядчиком по ГПХ). В этом случае риски повышаются.

Согласно Трудовому кодексу России, договоры ГПХ могут быть переквалифицированы в трудовые, если будет доказано, что соглашения не соответствуют формату гражданско-правовых отношений, отмечает эксперт.

Фото: pxhere.com

— Главным признаком является постоянный характер отношений между субъектами. Стоит отметить, что практика по данному вопросу в настоящий момент отсутствует в силу того, что экспериментальный налоговый режим появился сравнительно недавно, — рассказала Алена Талаш.

Если в договоре будут выявлены нарушения, а сам он будет переквалифицирован в трудовой, стороны могут привлечь к ответственности. Так, например, на сумму доходов, полученных самозанятым в рамках трудовой деятельности, могут начислить НДФЛ и страховые взносы. В худшем случае самозанятый может потерять право на уплату налога на профессиональный доход.

Чем отличается ГПХ от трудового договора

По словам Алены Талаш, чтобы быть уверенным в правомерности заключения договора ГПХ, необходимо соблюдать определенные условия, которые помогут избежать его переквалификации в трудовой. При заключении договора гражданско-правового характера возможны следующие нарушения:

выполнение так называемой «трудовой функции» для работодателя, под непосредственным контролем или руководством самозанятого;

подчинение внутреннему распорядку работодателя;

зависимый и подчиненный характер взаимоотношений между заказчиком и исполнителем в рамках договора ГПХ;

выполнение работ в соответствии с определенной должностью, а не по конкретному техническому заданию (ТЗ);

распространение на взаимоотношения заказчика и исполнителя гарантий нормативно-правовых актов в сфере труда;

контроль выполнения каждого этапа работ;

выплаты сотруднику, являющиеся единственным или основным источником заработка исполнителя.

Фото: pxhere.com

При этом Алена Талаш отмечает, что в случае взаимодействия с другими самозанятыми исполнители самостоятельно должны оборудовать собственное рабочее место и использовать свои инструменты, а не рассчитывать на заказчика.

В большинстве случаев во внимание берется совокупность факторов. Кроме того, на наличие отношений по ТК РФ могут косвенно указывать следующие документы:

накладные, маршрутные листы и так далее;

кадровые документы;

бумаги о выплате сотруднику денежных средств (расчетные ведомости по зарплате).

Как избежать проблем при заключении договоров ГПХ

Для правильного заключения ГПХ, отмечает эксперт, в первую очередь необходимо исключить из договора ссылки на ТК РФ, избегать слов «работодатель», «сотрудник», «трудовая функция», «зарплата» и так далее, которые наталкивают на мысль именно о трудовых отношениях. Также при составлении договора нужно обращать внимание на следующие вещи:

в договоре ГПХ можно указать конкретный перечень услуг и работ, прописать четкое техническое задание, которое должен выполнить исполнитель. После выполнения ТЗ составляется соответствующий акт;

нужны четкие сроки выполнения работ: например, с 1 по 15 число соответствующего месяца.

Также в договоре ГПХ можно указать:

сумму вознаграждения и срок его выплат — возможны как предоплата, так и постоплата;

порядок уплаты налогов — зависит от статуса субподрядчика.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Например, если самозанятый является физлицом и работает с исполнителем-физлицом, ему потребуется встать на налоговый учет как плательщику взносов в ПФР и в ФОМС (22%и 5,1% соответственно). Переводить взносы придется каждый квартал по форме КНД 1151111. При этом исполнитель сам уплачивает 13% НДФЛ, — рассказывает Алена Талаш.

Индивидуальному предпринимателю на НПД в этом случае будет сложнее: он обязан перечислить страховые и НДФЛ, так как по отношению к подрядчику он выступает налоговым агентом. А еще придется сдавать формы 6-НДФЛ, СЗВ-Стаж, СЗВ-М и РСВ.

— Самозанятых от штатных сотрудников отличает предпринимательская самостоятельность. Поэтому необходимо сотрудничать с разными исполнителями, рассчитываться за конкретный перечень работ и не продлевать договоры ГПХ постоянно (стоит делать хотя бы небольшие перерывы), — заключает эксперт.

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Артем Гафаров