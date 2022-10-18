В Казани с 1 по 10 декабря пройдут мероприятия, приуроченные Международному дню инвалидов

В Казани с 1 по 10 декабря пройдут мероприятия, приуроченные Международному дню инвалидов, соответствующее распоряжение Кабмина Татарстана опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, исполнительным органам государственной власти республики необходимо до 7 ноября разработать и утвердить план мероприятий и обеспечить его исполнение:

Министерству здравоохранения, Министерству цифрового развития, информационных технологий и связи, министерству транспорта и дорожного хозяйств, Министерству образования и науки, Министерству спорта, Министерству по делам молодежи, Министерству культуры, а также Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства необходимо направить в Министерство труда, занятости и социальной защиты информационно-аналитический материал о ходе реализации Федерального закона «О социальной защите инвалидов».

Минкульту также нужно отправить пригласительные билеты ряду общественных организаций.

Минюсту организовать работу по оказанию бесплатной юридической помощи.

Минспорту и комитету по туризму обеспечить доступность культурных, спортивных, досуговых и туристических объектов.

Целью данных мероприятий является привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов и оказания им помощи. Финансирование расходов на мероприятия будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований.

Фото: Ринат Назметдинов

В сентябре в Татарстане утвердили размеры выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и инвалидов, обучающихся по основным образовательным программам в государственных колледжах и вузах, на 2023 год.

Отмечается, что выплаты распространяются на обучающихся, получающих образование по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих, программам бакалавриата, специалитета, магистратуры за счет бюджетных средств.

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Максим Кокунин