Большинство россиян считают, что банкам следует перейти на отечественное ПО

59% жителей России доверяют российским технологиям в банковской сфере, а 90% убеждены, что банкам следует перейти на отечественное ПО, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ в преддверии форума «Финополис-2022».



Каждый третий респондент полностью либо частично перешел на российское программное обеспечение. В том числе 18% используют отечественные технологии как на личных устройствах, так и на работе. Еще 19% опрошенных только планируют такие изменения, столько же россиян не намерены устанавливать российские программы, для еще трети пользователей этот фактор в принципе не имеет значения.

Каждый пятый россиянин уже использует российские магазины мобильных приложений. Еще 27% сообщили о планах работать с такими платформами. 26% респондентов (в основном молодежь) не намерена устанавливать их, 29% (в основном люди старшего возраста) недостаточно разбираются в этом вопросе.

39% опрошенных россиян считают, что отечественные решения сопоставимы с зарубежными. Еще 20% полагают, что по качеству они пока уступают иностранным. Мужчины доверяют российскому ПО больше, чем женщины — 62% против 55%. Не доверяет им всего 9% аудитории, еще треть респондентов недостаточно осведомлены в этом вопросе.

Фото: realnoevremya.ru

Треть россиян при использовании российского ПО вместо иностранного чувствуют себя в большей безопасности — в том числе потому, что оно продолжит работать в случае новых санкций (22%). Четверть аудитории опасается, что отечественные сервисы в полной мере не смогут заменить иностранное ПО. Чаще всего так считает молодежь (38% в группе 18—24 года), больше всего ответивших таким образом — среди жителей Москвы (34%).

Девять из десяти опрошенных считают, что российским банкам следует перейти на отечественное ПО. При этом половина респондентов ставят условием сохранение прежнего качества обслуживания, а треть считает переход обязательным для повышения безопасности и надежности банков.

За последние полгода только 15% россиян поменяли привычки при использовании банковских онлайн-сервисов. В основном это молодежь до 24 лет, а среди представителей старшего возраста изменения ощутил лишь каждый десятый. Среди небанковских сервисов изменения коснулись двух третей аудитории. 36% респондентов стали чаще покупать товары в российских интернет-магазинах, 30% перестали платить токенизированными картами, четверть отказалась от онлайн-покупок на зарубежных торговых площадках, каждый шестой перестал пользоваться иностранными стриминговыми и другими сервисами.

Фото: realnoevremya.ru

— Российская банковская сфера приняла на себя в этом году сильнейший санкционный удар. Несмотря на него, мы смогли оперативно перестроить свою работу, заместить иностранное ПО отечественными аналогами и сделать все изменения максимально незаметными для клиентов. Это подтверждает высокий уровень доверия, который российские банки сохранили среди пользователей. Мы убеждены, что наша банковская сфера близка к достижению полного технологического суверенитета. Население нас в этом поддерживает: в обществе очень высок запрос на переход к отечественным технологиям, и мы готовы его в полной мере удовлетворять, — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Опрос проводился 25—26 октября среди жителей российских городов с населением свыше 100 тыс. человек. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

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Маргарита Головатенко