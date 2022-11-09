В Казани досрочно откроют прямое движение на Горьковском шоссе вблизи спорткомплекса «Олимпиец»

В Казани сегодня ночью досрочно откроют движение на участке Горьковского шоссе вблизи спортивного комплекса «Олимпиец», проезд закрыли 30 мая из-за подготовки тоннельных частей подземного пешеходного перехода и разворотной двухуровневой петли, сообщили в комитете внешнего благоустройства.



Возобновить проезд планировали 1 декабря. На время действия ограничений в городе организовали объездные пути вдоль участка работ — по три полосы в обе стороны движения.

Первый этап реконструкции Горьковского шоссе планируют завершить в конце 2023 года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания. Это должно разгрузить движение на одной из главных магистралей города. Проект реконструкции Горьковского шоссе протяженностью почти 11,8 км предполагает расширение автомагистрали до шести полос.

Пятая очередь реконструкции Горьковского шоссе обойдется бюджету в 5,4 миллиарда рублей. Работы пройдут на самом Горьковском шоссе, а также на улицах Болотникова, Фрунзе, Залесной, на участке от ул. Музыкальной до трассы М-7.

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Маргарита Головатенко