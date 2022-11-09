Доля граждан старше трудоспособного возраста в Татарстане превысила 23,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Демографическая ситуация в Татарстане, как и в целом по России, характеризуется тенденцией увеличения числа пожилых граждан. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева на заседании Комитета Госсовета РТ по соцполитике.



— На сегодняшний момент в Татарстане доля граждан старше трудоспособного возраста превысила 23,5%. При этом удельный вес пожилых больше в сельской местности — 27%, в городской местности — 22,5%, — рассказала она.

По ее словам, в республике насчитывается 157 долгожителей — граждан, достигших 100 лет. Из них 17 — мужчины, самому пожилому 102 года. Самой пожилой женщине 107 лет, она живет в Заинске.

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Согласно данным Всероссийской переписи населения, которую провели год назад, в Татарстане проживают 4 004 809 граждан. Большая часть — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины.



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Татьяна Демина