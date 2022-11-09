В Зеленодольском районе Татарстана открылся обновленный 17-километровый участок трассы М-7

Фото: Telegram-канал президента Татарстана Рустама Минниханова

В Зеленодольском районе Татарстана открыли обновленный 17-километровый участок трассы М-7 «Волга». Об этом в своем telegram-канале сообщил президент республики Рустам Минниханов.

— Каждый день здесь проезжает почти 30 тысяч автомобилей. Новая четырехполосная дорога и комфортнее, и безопаснее. Берегите себя на дорогах! — говорится в сообщении.

Напомним, работы на участке км 735 — км 753 длились на протяжении 3-х лет. На дороге увеличили количество полос с двух до четырех), а также уложили новые слои асфальтобетона.

Фото: Telegram-канал президента Татарстана Рустама Минниханова

Также в октябре этого года в Татарстане завершился ремонт федеральной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга». На участке км 95 — км 126 провели работы по устройству защитных слоев.



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Максим Кокунин