Турция не будет сосредотачиваться только на российском газе

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна не собирается сосредотачиваться только на поставках российского газа. Государство рассчитывает и делает ставки и на других поставщиков — в том числе и на США.

— Россия является важным поставщиком энергоносителей, который еще до недавнего времени покрывал до трети спроса на газ в Европе. Что касается Турции, то российский газ составляет не менее 40% потребления нашей страны. Вместе с тем мы не собираемся концентрироваться лишь на одном источнике, — сообщил Донмез.

Турция делает ставку также на Иран, Азербайджан, в будущем — на Ирак, а в вопросе СПГ — на ОАЭ, Катар и Оман. Министр также отметил, что страна активно торгует СПГ с Алжиром и Нигерией, а при необходимости закупает СПГ и из США.

Фото: realnoevremya.ru

Тем не менее Россия все еще является одним из основных поставщиков газа в Турцию. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что потребность страны в российском газе составляет 44%.



Анкара и Москва достигли соглашения по вопросу о взаиморасчетах в национальных валютах. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. По словам министра, торговля между Россией и Турцией продолжается по многим направлениям. При этом энергетика «является одной из самых больших статей расходов».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова