Воспитанники ДЮСШ ХК «Нефтехимик» побывали в «Мастерской ресайклинга»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Во что можно превратить переработанный пластик узнали воспитанники ДЮСШ ХК «Нефтехимик». 25 юных хоккеистов стали одними из первых участников серии образовательных мастер-классов по вторичной переработке пластиков от «Мастерской ресайклинга». К слову, сама мастерская была при поддержке СИБУРа, в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», открыта в детском эколого-биологическом центре Нижнекамска.

— Наша задача — не только научить изготавливать из пластика новые изделия, но и поменять отношение к этому материалу в целом. И гораздо проще это начинать с юных лет. Важно, чтобы дети научились воспринимать использованные бутылки, крышки, флаконы и другие предметы из пластика не как бытовые отходы, а как ценное вторсырье, из которого можно изготовить новое полезное изделие. Как только это произойдет, многие из них будут осознавать и тот глобальный вклад в экологию, который они ежедневно вносят, направляя отходы потребления из пластика в переработку, — отмечает эксперт в сфере экопросвещения Ильгиз Манн.

Во что можно превратить пластиковые бутылки? Во что угодно! В новый шарф, в свитер, в красивые брелоки. Участники воркшопа погрузились в увлекательный творческий мир. Когда из мусора — пластиковых крышечек, создается новое и полезное изделие. Причем каждый мог не только увидеть, но и принять непосредственное участие в процессе: научиться правильно определять типы пластиков, загрузить сырье в шредер, превращающий крышки в крошку и затем на термопластавтомате переплавить их в брелок. А потом поделиться впечатлениями с друзьями и журналистами.

— Мне очень понравился урок. Я узнал много нового, к примеру, что пластик можно переработать и сделать из него много других полезных вещей, — сообщил воспитанник ДЮСШ ХК «Нефтехимик» Аркадий Борзов.

— Наша семья тоже заботится о природе — мы собираем пластиковые бутылки, а потом сдаем их на переработку, — не отстает от товарища Самир Низамов.

Воркшопы в «Мастерской ресайклинга» — продолжаются. Желающие смогут познакомиться с системой раздельного сбора и созданием других новых полезных вещей из пластика.

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— Мастерская ресайклинга — это прекрасная возможность закрепить на практике знания и навыки детей по сохранению окружающей среды. Уверена, что сегодняшняя экскурсия надолго останется в памяти каждого из ребят — они станут задумываться, что их действия по сортировке или переработке отходов помогут спасти нашу планету, — уверена заместитель директора ДЮСШ ХК «Нефтехимик» Светлана Тартмина.