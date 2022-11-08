В Заинске осудили 29 участников массовой драки в кафе в 2021 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

29 участников массовой драки в кафе Заинска в 2021 году осудили по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), обвинение поддержала городская прокуратура, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил — 1 августа 2021 года в кафе на улице Ленина неустановленные лица и подсудимые в возрасте от 17 до 34 лет учинили драку. Они напали на посетителей кафе. В ход шли бутылки, металлические стулья. Четверо посетителей получили травмы. Злоумышленники повредили в том числе имущество бара — ущерб, причиненный владельцу, оценивается в 76 тысяч рублей.

Свою вину подсудимые частично признали. Суд назначил всем фигурантам наказание в виде лишения свободы, из них: 21 — на срок от 1 до 1,5 года условно с такими же испытательными сроками, остальным — от 1 года 2 месяцев до 1 года 10 месяцев. Последним восьми подсудимым в срок наказания зачтен период пребывания под стражей, после чего их освободили в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Дело направили в суд в июле этого года. Следствие сообщало, что конфликт возник между двумя обвиняемыми из-за малозначительного повода. В последующем к месту происшествия прибыли знакомые конфликтующих и начали выяснять отношения силой.



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Маргарита Головатенко