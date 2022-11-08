В Татарстане открылась линия для консультаций по тарифам на коммунальные услуги

Жители Татарстана могут проконсультироваться по вопросам о соблюдении тарифов при начислении платы за коммунальные услуги — горячую линию открыл Госкомитет по тарифам, сообщили в мэрии Казани.



Жители смогут узнать о государственном регулировании тарифов в сфере транспорта и лекарственных препаратах.

Звонки принимают по телефону: +7(843)236-36-36. Задать вопросы можно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45). Позвонить можно и в нерабочее время — система сохраняет обращения, их позднее прослушивают и рассматривают специалисты.

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Маргарита Головатенко